Aggressione in carcere, detenuto cerca di prendere le chiavi ad agente

Aggressione in carcere, dove un detenuto avrebbe cercato di prendere le chiavi di una sezione per raggiungere altri detenuti, con l'intenzione di un regolamento di conti. A darne notizia è il sindacato degli agenti penitenziari Sappe. "Grazie alla professionalità dei due agenti -scrive il Sappe in una nota- "è stata evitata l'aggressione agli altri detenuti, anche se il personale di polizia penitenziaria coinvolto è stato ferito nella colluttazione ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche""

Gli agenti penitenziari chiedono però che il detenuto in questione, che già in passato si era reso protagonista di episodi simili, venga allontanato dal reparto e trasferito, oltre a subire un procedimento disciplinare.