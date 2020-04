Lei lo lascia, lui la minaccia di morte con un coltello

Ha minacciato di morte la sua ex compagna e poi le ha puntato un coltello alla pancia. Per questo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.45, la polizia ha deferito in stato di libertà un trentanovenne italiano per minacce gravi ed aggravate perpetrate ai danni della ex, una trentaduenne italiana.

La donna, che ha chiamato il 113, ha raccontato di essere stata minacciata dal suo compagno con un coltello: i due si trovavano su un treno, direzione Bologna, dove l'uomo l'ha aggredita quando lei gli ha comunicato la sua intenzione di interrompere la relazione, proprio a causa dell'indole aggressiva del compagno.

L'aggressore le ha messo le mani al collo minacciandola di morte, lei si è difesa e il reo ha tirato fuori un coltello puntandolo alla pancia della vittima. Una volta giunti a Bologna, approfittando di un momento di distrazione, la donna è riuscita a contattare la polizia. Così gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno soccorso la vittima nei pressi di via Indipendenza, davanti all'ingresso dell'autostazione.

L'uomo, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso e di circa 20 grammi di cocaina. Già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, armi e di un episodio analogo ai danni della madre, è stato deferito in stato di libertà per minacce gravi ed aggravate perpetrate ai danni della ex compagna e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, oltre ad essere sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti e per il mancato rispetto delle misure di contenimento in materia coronavirus.