San Lazzaro: in fila alla Coop va in escandescenza e ferisce due agenti della Polizia Locale

Momenti di tensione fuori dalla Coop di San Lazzaro di Savena oggi pomeriggio, dove un uomo in coda fuori da un supermercato è andato in escandescenza aggredendo poi due agenti della Polizia Locale, finiti in pronto soccorso al Rizzoli.

Da quanto si apprende l'uomo attendeva di entrare nella Coop senza rispettare il metro di distanza da chi era già in coda, infastidendo cittadini e addetto alla sicurezza. Una situazione notata da una pattuglia della Polizia Locale lungo un normale giro di perlustrazione, fermatasi subito per capire cosa stesse succedendo. Ma quando l'uomo ha visto i due agenti è andato su tutte le fure, minaccciandoli e poi aggredendoli fisicamente.

Ne è nata una breve colluttazione, terminata con l'uomo fermato e trasportato subito nel comando della Polizia Locale, dove è stato denunciato per resistenza, aggressione, minacce e rifiuto di declinare le proprie generalità. I due agenti, non gravi, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Rizzoli per verificare lo stato di alcune ferite riportate durante la colluttazione.

La Polizia Locale, sempre nella giornata di oggi, ha poi denunciato un uomo che da Bologna è adato a San Lazzaro per lavare la propria auto, quindi in giro senza una valida motivazione.

