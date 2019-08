Aggressione e pestaggio prof in Santo Stefano, rimane in carcere l'aggressore

Carcere confermato e una perizia psichiatrica per stabilire le capacità di intendere e di volere dell'arrestato. A questa conclusione è arrivato il giudice per le indagini preliminari che oggi al processo per direttissima ha convalidato il fermo di M.I. 52 anni, cittadino olandese senza fissa dimora, che l'altro pomeriggio si è reso protagonista di una violenta aggressione a un 69enne, professore universitario.

Ignoti sono ancora i motivi del pestaggio e l'accusato non è stato in grado di spiegarli alla corte. L'uomo senza fissa dimora è da qualche tempo frequentante la zona, è stato fermato da un autista di autobus, che è corso in aiuto della vittima allontanando di peso l'aggressore. Dopo qualche tempo sono giunti i carabinieri, traendo in arresto l'uomo, mentre al 69enne venivano prestate le prime cure, finite poi con il ricovero e una prognosi di 25 giorni.