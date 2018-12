Aggressione sessuale a studentessa sotto casa, condannato maniaco seriale

Quattro anni e quattro mesi. E' la condanna inflitta al 30enne C.T., il cosidetto maniaco seriale che seminò il panico nel centro di Bologna nel 2014, risalito agli onori delle cronache per un altro episodio, per il quale ora è stato condannato.

I fatti risalgono alla primavera scorsa, quando il 30enne, cittadino rumeno residente in zona Barca e studente universitario era stato immmortalato da una telecamera privata mentre aggrediva sessualmente una ragazza di 20 anni quando quest'ultima rincasava. Per quei fatti è arrivata la condanna, disposta in rito abbreviato dal giudice Grazia Nart. Il 30enne è difeso dall'avvocato Ercole Cavarretta: il pm Michele Martorelli aveva chiesto una condanna leggermente più elevata, 4 anni e sei mesi.

L'uomo era già noto alle cronache locali per altri episodi di molestie, che fecero del 30enne un soggetto ricercato attivamente della forse di polizia in centro storico, dopo diversi casi di donne molestate in strada. Per due delle molestie segnalate il 30enne fu condannato a due anni, con sospensione condizionale.