Aggressione a passanti e agenti: fermato con lo spray urticante

La polizia ha denunciato un 25enne per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e lancio pericoloso di oggetti. E' successo ieri notte in via Indipendenza. E' stato un addetto alle pulizie per conto Hera ad allertare gli agenti: il giovane in questione, girando a torso nudo e dando in escandescenze, avrebbe dapprima approcciato il camioncino dell'operatore danneggiandone gli specchietti, per poi sfogare la rabbia contro i sacchi della raccolta porta a porta.

Non sono mancati momenti di tensione quando il 25enne ha mirato alcuni passanti, scagliando loro addosso i sacchi della differenziata. All'arrivo degli agenti, il ragazzo non si è calmato: di qui il ricorso allo spray urticante per bloccare il giovane. Illeso invece l'operatore ecologico, cittadino dello Sri Lanka di 44 anni. Irregolare e con precedenti, il 25enne, identificato come cittadino marocchino, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.