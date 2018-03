Zona Fiera, accerchiato dal branco e ferito con una katana

Un passante ha visto qualcosa e lo ha segnalato alla Polizia: una rissa, un'aggressione, tante persone che scappano nella zona alle spalle della Fiera di Bologna, fra via Tazio Nuvolari e via Michelino. Quello che è certo è che c'è una vittima malconcia, un uomo poi soccorso dal 118, ferito con dei tagli alle braccia e a una mano in modo non grave.

La vittima ha raccontato di essere stato circondato da una decina di uomini, originari dal Marocco proprio come lui, e di essere stato aggredito e ferito con mazze e persino con una catana. La Polizia ha perlustrato la zona a caccia dei responsabili e le indagini proseguono.