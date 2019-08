Vigile lo multa, lui lo aggredisce con un pugno

Un vigile gli fa la multa e lui lo aggredisce con un pugno. È successo stamattina a Monghidoro. Un vigile urbano ha multato un automobilista perché non aveva il disco orario, così l'uomo ha iniziato a urlare chiedendo di toglierla e il vigile urbano lo ha rassicurato cercando di carlmarlo. Ma il signore ha chiesto a tutti i costi di parlare con il Comandante della polizia locale.

A questo punto si sono diretti versi il Comune, e non appena hanno svoltato l’angolo l’auotomobilista ha aggredito il vigile urbano da dietro, sferrandogli un pugno. L’agente è caduto a terra sbattendo la testa sull’asfalto ed è stato subito accompagnato in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno poi fermato l’uomo portandolo in caserma e sentendo i testimoni. Il sindaco Barbara Panzacchi: “Sono molto preoccupata - spiega a BolognaToday - Mi rendo conto che viviamo in un periodo in cui spesso le persone perdono il senso della realtà. Mi dispiace molto per quanto accaduto, anche perché l’agente aggredito era appena rientrato in sevizio dopo un incidente. Ma a prescindere da tutto, non credo che qualche cittadino possa avere simili atteggiamenti, soprattutto se violenti e sopratutto quando si violano le norme, e per motivi così futili. È un’aggressione che non tolleriamo e che condanniamo fermamente".