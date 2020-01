Lutto in città, se ne va la mitica 'Agnese delle cocomere'

Si è spenta questa notte a quasi 93 anni Agnese Lelli, meglio conosciuta in città come "l'Agnese delle cocomere", titolare storica del mitico chiosco in piazza Trento e Trieste, dove non era raro trovare vip e artisti gustarsi una fetta di cocomero nelle calde sere di estate.

A dare notizia della sua morte sono i parenti stretti. Sul profilo social del chiosco, oggi ampliato e divenuto locale a tutti gli effetti e gestito dal figlio Roberto, a decine si susseguono i messaggi di condoglianze. Nel 2001 Lucio Dalla le dedicò una canzone dal nome omonimo, nell'album Luna Matana.