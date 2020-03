Coronavirus, Airbnb offre alloggio gratuito a medici e infermieri

Una casa gratis per medici e infermieri durante l’emergenza coronavirus. È l'opportunità che Airbnb, in collaborazione con l'associazione OspitaMI, dà al personale ospedaliero che entrerà in servizio nelle prossime settimane. Attraverso l’iniziativa Airbnb per Medici e Infermieri, Airbnb mette in comunicazione gli host di tutta Italia che vogliono rendere disponibile, senza compenso, il proprio appartamento con il personale ospedaliero in cerca di casa.

Il servizio è gratuito per entrambi: Airbnb si farà carico dei costi dell'operazione consentendo anche la copertura delle spese agli host. Per ragioni sanitarie, in questo caso non è possibile condividere l'appartamento: bisogna mettere a disposizione un intero appartamento (non stanze private o condivise) per garantire la sicurezza dei professionisti e di coloro con cui vengono a contatto.

Come funziona

Se lavorate nel settore sanità (come infermieri, medici, OS etc) e dovete recarvi in una città diversa dalla vostra residenza per fronteggiare l'emergenza – c'è scritto sul modulo da compilare per iscriversi – Airbnb vi offrirà un alloggio per un periodo massimo di due mesi nella città in cui avrete necessità di trasferirvi.

Compilate il questionario di seguito ed entro due giorni lavorativi verrete contattati dall’associazione OspitaMI che vi supporterà nella prenotazione del vostro alloggio.

Stessa cosa se siete host o avete un appartamento da offrire: compilate il modulo online e leggete attentamente le condizioni di partecipazione. L’associazione OspitaMI vi contatterà qualora il vostro annuncio venga richiesto. Airbnb interverrà a copertura delle spese.