"Portiamo loro spesa e conforto in tempi di sofferenza e solitudine": militari 'adottano' coppia di nonnini

Solidarietà dell'Arma in tempo di pandemia. I militari hanno infatti 'adottato' un ex collega ormai in pensione, senza figli, che vive solo con la consorte ultraottantenne.

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno infatti deciso di fare squadra e non lasciare solo Antonio Carella, classe 1937 e una vita trascorsa nell’Arma, dalla Sicilia a Bologna dove è rimasto in servizio per trent’anni, vivendo uno tra i periodi storici più dolorosi (la Strage di Bologna e la banda della Uno bianca) e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo nel 1997.

"Gli anni sono passati e Antonio, memoria storica del quartiere, è diventato un punto di riferimento per i giovani Carabinieri - fanno sapere i militari della Stazione Bologna Navile - che in questi giorni di solitudine e sofferenza, sono andati a trovarlo per assicurarsi delle sue condizioni di salute, poiché Antonio non ha figli e vive da solo con Marta, sua moglie ultranovantenne".

Impossibilitato a uscire, Antonio è riuscito ad assicurarsi alimenti e generi di prima necessità, grazie ai militari che, per l’occasione, gli hanno donato le loro mascherine di protezione e rassicurato sul fatto che tutto questo finirà presto e potrà ritornare alla vita di sempre.

"Nell’occasione ricordiamo -rammentano i carabinieri - che il numero unico di emergenza 112 è gratuito e a disposizione di tutta la cittadinanza a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere le richieste di aiuto."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.