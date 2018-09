Scuola, il 'nuovo' alberghiero di Casalecchio si chiamerà Luigi Veronelli

"Lo Scappi in circa dieci anni ha quasi triplicato gli iscritti - spiega Daniele Ruscigo, delegato per la scuola della Città Metropolitana e sindaco di Valsamoggia - quindi dal punto di vista organizzativo è stata necessario questa divisione, soprattutto per mantenere alta la qualità didattica che in questi anni ha portato alla crescita dell'Istituto".

Per l'anno scolastico appena iniziato i nuovi iscritti sono 735, 238 in Valsamoggia e 497 a Casalecchio.