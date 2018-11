Albero di Natale in Piazza: oggi lo accende il sindaco

Donato dal Comune di Lizzano in Belvedere, l'albero di Natale 2018 si accenderà questo pomeriggio in Piazza Nettuno: il sindaco di Bologna Virginio Merola, parteciperà all'accensione e subito dopo saranno accese anche le luminarie di strade e piazze del centro.

All'inaugurazione dell'albero saranno presenti oltre al Sindaco, il sindaco di Lizzano in Belvedere Elena Torri, il consigliere delegato della Città metropolitana Marco Monesi e il presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Enrico Postacchini.

L'albero è un abete rosso di circa 16 metri e sarà addobbato con decorazioni di microluci led a luce bianco caldo, avvolte attorno ai rami, e con sfere rosse e oro del diametro di circa 40 centimetri. La cima dell'albero sarà illuminata da una stella, sempre con microluci led.

Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre l'Appennino scende in Piazza: l'associazione Montagnamica – ente gestore della Strada dei Vini e dei Sapori Appennino Bolognese - allestirà in Piazza Maggiore un piccolo villaggio con diversi stand di promozione turistica per far conoscere le bellezze dell'Appennino bolognese, le opportunità di turismo e i prodotti tipici dell'enogastronomia locale.