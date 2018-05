Scomparso a Sasso Marconi, si cerca Alberto Azzi

Da martedì 29 maggio non si hanno più notizie di Alberto Azzi, 59 anni, scomparso da Sasso Marconi. Agente immobiliare, alto un metro e 67 con occhi azzurri e capelli brizzolati l'ultima volta che è stato visto aveva un maglioncino marrone chiaro, una camicia bianca, e i pantaloni blu. A dare notizia della sua ricerca la trasmissione tv 'Chi l'ha visto'.

Azzi, poco prima di fare perdere le tracce, intorno alle 11:30 si è recato dalla compagna che lavora in uno studio dentistico vicino, dicendole di non rientrare a casa prima delle 19, per via di lavori al sistema antifurto.

Quando la donna è rientrata nell'abitazione, intorno alle 13:45, di Azzi vi erano il portafoglio dell'uomo, i bancomat, le carte, carta d'identità e patente. Nessuna traccia del cellulare del 59enne, spento o non raggiungibile.

Un altro cellulare in uso all'agente immobiliare e le chiavi di casa sono stati rinvenuti invece dentro l'auto della donna, usata da Azzi in mattinata per un cambio gomme e per il pieno di carburante. L'auto dell'uomo invece è stata trovate vicino all'agenzia immobiliare. E' un veicolo a noleggio: i carabinieri non l'hanno ancora aperta, e aspettano le chiavi dalla ditta.