Basket in lutto: addio a Alberto Bucci, aveva 71 anni

E' morto a quasi 71 anni Alberto Bucci, presidente e storico coach della Virtus Pallacanestro. Lo annuncia la stessa Virtus Bologna con una nota: "Addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da guerriero generoso e tenace, per il bene prezioso della vita. Tutta la Società si stringe in un grande abbraccio a Rossella, Beatrice, Annalisa e Carlotta, a tutti i familiari e amici di un grande uomo, e condivide con loro questo momento di infinito dolore. Ciao, Alberto. Sei nella Storia della Virtus. Grazie per averci regalato quella Stella che brillerà per sempre su di noi. Nessuno potrà mai dimenticare quello che ci hai insegnato”.

Alberto Bucci esordì a 25 anni in Serie A come allenatore della Fortitudo Bologna. Con le V nere conquistò due scudetti, nel 1994 e 1995.

Bucci, una vita per il basket

Tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana questo il palmares di un allenatore che ha passato un'intera vita ad insegnare basket a tutte le generazioni. Esordisce come allenatore in serie A prestissimo a 25 anni nella sua Bologna sponda Fortitudo ma è con la Virtus che arriveranno le prime gioie come lo scudetto nella stagione 1983-1984. Dopo le parentesi a Livorno (che lo vide protagonista di una promozione dalla A2 fino a un "quasi scudetto") Verona e Pesaro, ritorna in Emilia dove conquista altri quattro trofei tra cui due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Conclude la sua carriera con un biennio a Fabriano, periodo in cui ottiene due salvezze in serie A2. Nonostante non allenasse più, Bucci è continuato a restare in quel mondo che di fatto era diventato la sua seconda casa e nel 2015 venne eletto dalla Federazione Italiana Pallacanestro membro della Italia Basket Hall of Fame, nella categoria allenatori.

Il cordoglio della Fip

La pallacanestro italiana piange la scomparsa di uno dei suoi migliori protagonisti di tutti i tempi. Ci ha lasciati Alberto Bucci, 70 anni, allenatore, dal 2016 presidente della Virtus Bologna e membro dell'Italia Basket Hall of Fame. Bucci aveva lungamente e con coraggio combattuto la malattia che se l'è portato via. Il presidente FIP Giovanni Petrucci, commosso e colpito per la grave perdita, a titolo personale e a nome del Consiglio Federale e di tutta la Federazione, esprime il proprio sentito cordoglio e l'affettuosa vicinanza alla moglie sig.ra Rossella, alle figlie Beatrice, Annalisa e Carlotta e a tutti i famigliari.

