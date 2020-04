Effetto Coronavirus: a Bologna cala l'abuso di alcolici tra i giovani

Con i locali chiusi e le limitazioni agli spostamenti per l'emergenza coronavirus a Bologna sono crollati anche i casi di intossicazione alcolica tra i giovani: a marzo sono stati un terzo di quelli registrati a gennaio. Un fatto che, a rigor di logica, ci si poteva anche attendere, ma che ora trova conferma nei dati raccolti dall'Osservatorio epidemiologico e dipendenze dell'Ausl di Bologna. E che ripropone, tra le altre cose, anche la questione della prevenzione contro l'abuso di alcol tra i più giovani, anche in previsione di una ripartenza al termine dell'emergenza sanitaria.

Stando ai numeri in possesso dell'Osservatorio dell'Ausl bolognese, gli accessi ai Pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta sono stati in tutto 514 nei primi tre mesi del 2020, con un forte aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando furono 336. Ma andando a guardare i singoli mesi di quest'anno, si nota che dai 229 casi di gennaio si è scesi ai 188 di febbraio e ai 97 di marzo, quando appunto sono state varate su larga scala le misure di chiusura legate all'epidemia: si tratta cioè della metà dei casi di febbraio e del 60% in meno rispetto a gennaio.

Il fenomeno ha riguardato soprattutto le persone con meno di 40 anni. In questa fascia d'età, i casi di intossicazione alcolica acuta arrivati in ospedale a Bologna sono stati 111 a gennaio, 86 a febbraio e 32 a marzo, ovvero un terzo rispetto a due mesi prima. Sopra i 50 anni invece, pur in calo, i casi rimangono in linea nell'arco del trimestre: 58 a gennaio, 45 a febbraio e 41 marzo. A questo si aggiunge che, sul totale degli accessi al Pronto soccorso per intossicazione alcolica, sono diminuite anche le persone che, oltre ad aver alzato troppo il gomito, avevano assunto allo stesso tempo almeno una sostanza illegale: erano il 30% a gennaio, per poi scendere al 10% di febbraio e al 7% di marzo. T

Traducendo i numeri, spiega alla 'Dire' il responsabile dell'Osservatorio epidemiologico e dipendenze dell'Ausl di Bologna, Raimondo Pavarin, si può dunque dire che "tra i giovani è calato l'abuso di alcol legato al contesto", ovvero quello connesso ai luoghi e alle situazioni di divertimento. L'alcol, essendo tra l'altro una sostanza legale, è ancora oggi in vendita, sottolinea Pavarin, ma nell'ultimo mese c'è stato "un grosso cambiamento degli stili di vita legato all'emergenza covid", dal momento che le misure anti-contagio hanno imposto la chiusura dei locali e le limitazioni agli spostamenti.

Il che, secondo il responsabile dell'osservatorio, spiega il calo drastico dei dati sull'intossicazione alcolica tra i più giovani, mentre non ci sarebbe allo stesso modo una diminuzione dei casi in altre fasce d'età o tra persone con problemi di alcolismo. Questo, conclude Pavarin, "fornisce elementi interessanti anche per capire come e dove intervenire in termini di prevenzione" contro l'abuso di alcol tra i più giovani. (Dire)