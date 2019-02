Ubriachi e molesti alla guida, i Carabinieri denunciano due persone

Un 53enne è stato denunciato dai Carabinieri per avere aggredito i militari dopo un controllo serale stradale antialcool a San Giovanni Persiceto, risultato positivo. L'uomo, al quale è stato riscontrato un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite, di fronte all'evidenza dei fatti ha perso la ragione e ha vergato un pugno in faccia al militare che lo stava identificando. L'uomo è stato anche deferito per la guida in stato di ubriachezza. Altro episodio a Vado di Monzuno dove a essere trovato positivo all'alcool-test è stato un 39enne, ugualmente denunciato.