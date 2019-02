Casalecchio: va in canoa nel Reno e muore a 17 anni, la vittima è Alessandro Ferriani

Si chiamava Alessandro Ferriani il 17enne di Bologna che ha perso la vita nelle acque del Reno, a Casalecchio. Il ragazzo, ieri pomeriggio, era andato al fiume isieme a due amici e a un allenatore del Canoa Club Bologna: doveva essere un'uscita come tante altre, che invece si è trasformata in tragedia.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, sembra che Alessandro sia sceso in acqua, a valle della diga, per un allenamento intorno le 16. Con lui gli amici, tutti minorenni, e un giovane allenatore. Ma verso le 17 qualcosa è andato storto: durante alcuni esercizi sembra che la sua canoa si sia ribaltata. Immediato il tentativo di rimettersi in posizione: attimi concitati nei quali Alessandro era nelle acque gelide del fiume. Poi però, il 17enne sarebbe finito in un punto "particolare", noto per la presenza di mulinelli, e avrebbe iniziato a bere, risalendo e riscendendo più volte da un vortice.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme, e disperata la corsa dei soccorsi così come disperato il tentativo di salvarlo: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco con nove squadre tra le quali il Nucleo Sommozzatori, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Casalecchio e Borgo Panigale, che adesso indagano su quanto accaduto cercando di ricostruire ogni singolo istante della tragedia.

Solo pochi mesi fa nel Reno un altro episodio drammatico: tre bimbi sono caduti in acqua, e un uomo ha tentato un eroico salvataggio. Purtroppo uno dei piccoli ha perso la vita.