Alessandro Ferriani, morto in canoa a 17 anni: oggi i funerali in forma privata

Oggi alle 11 in Santa Maria Madre della Chiesa di Bologna, in via Porrettana, l'ultimo saluto ad Alessandro Ferriani, il 17enne morto tragicamente in canoa sul fiume Reno a Casalecchio il 1° febbraio scorso.

I genitori, tramite il loro l'avvocato Ciriaco Rossi, hanno comunicato che "i funerali dell’amato figlio si svolgeranno in forma privata" quindi "non sarà possibile effettuare riprese e/o scattare fotografie all’interno della chiesa. Certi della comprensione della stampa, si confida nella collaborazione di tutte le testate giornalistiche. Grazie a tutti".

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti, per omicidio colposo. Alessandro quel giorno si stava allenando con altri amici e un istruttore.