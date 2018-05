Incidente Molinella, un morto: Alessandro Lagger è la giovane vittima

La giovanissima vittima dell'incidente mortale registratosi ieri sera è Alessadro Lagger, 22enne originario di Mercato San Severino (SA), ma residente a Molinella. Qui il giovane, per motivi da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, a bordo della quale si trovava alla guida, schiantandosi contro un albero.

L'incidente

L'impatto è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla Sp5 nel tratto di via Fiume Vecchio. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, per estrarre il giovane dall'abitaco, una Seat Ibiza, rimasta pesantemente danneggiata dopo l'impatto. Per Alessando non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Il cordoglio degli amici

"Ti ricorderò sempre Ale", "Ancora non riesco a crederci" e così via. In queste ore si rincorrono i messaggi di cordoglio per Alessandro, conosciuto da molti in Paese. Via social network amici e conoscenti piangono la prematura scomparsa del 22enne, che li ha colti all'improvviso.