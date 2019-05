Telethon Bologna in lutto: è morto Alessandro Maestrali

Il coordinatore Telethon per la provincia di Bologna Alessandro Maestrali è morto ieri mattina dopo una lunga malattia. Lo annunciano sui social i volontari della Fondazione.

"Fin dalla nascita di Telethon in Italia, Sandro è stato un volontario attivissimo, un instancabile promotore di iniziative e soprattutto un leader capace di coinvolgere persone per un obiettivo importante" si legge "è stato per tutti immagine di buonumore, ironia, curiosità, passione per la cucina, la lettura, il cinema, le culture. E' stato anche modello di impegno, vicinanza, empatia e capacità di mettersi al fianco di chi è in difficoltà perché la vita sia un po’ meno difficile. A noi il compito di fare tesoro del suo esempio e affrontare le sfide quotidiane con la dedizione ma anche e soprattutto con il sorriso. Ciao Sandro, e grazie di tutto".

Alessandro Maestrali, 70 anni, all'arrivo in Italia di Telethon ricopre un ruolo importante nella direzione della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Dal 1993 ha svolto attività di organizzazione e promozione della Fondazione Telethon in provincia di Bologna fino al 2006 quando venne chiamato a ricoprire il ruolo di coordinatore provinciale.