Morto dopo lancio, le indagini escluderebero difetto del paracadute. Domani i funerali

Verranno eseguite domani alle 15 le esequie di Alessio Stipcevich, base jumper morto domenica mattina in seguito a un lancio dalla Pietra di Bismantova, nel reggiano. La cerimonia funebre del 42enne originario di Anzola si terrà al cimitero della Certosa di Bologna.

L'uomo, impiegato come orafo in un negozio di via Podgora, lascia una moglie e due bimbe piccole. Intanto emergono dettagli sugli accertamenti disposti dalla procura reggiana sul paracadute indossato da Stipcevich al momento del terzo, fatale, lancio. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino dai primi accertamenti non sussisterebbero difetti di fabbricazione dell'equipaggiamento.