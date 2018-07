Morto paracadutista bolognese: è Alessio Stipcevich

Si chiamava Alessio Stipcevich il 42enne di Anzola che questa mattina ha perso la vita a Bismantova, il massiccio roccioso dell'Appennino reggiano, mentre stava facendo "base jumping".

Il recupero del corpo è affidato al Soccorso Alpino che lo trasportato sulla strada carrozzabile e affidato alle pompe funebri. Ora si trova all'obitorio di Castelnuovo Monti, come conferma l'Ausl di Reggio Emilia.

Al terzo lancio della mattina, dalla sommità del Pilone Giallo, la vela non si è aperta ed è precipitato sul sentiero che porta alla ferrata degli Alpini. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma lo schianto gli è stato fatale. Sono intervenuti i sanitari del 118 di Castelnovo Monti che hanno constatato il decesso e i Carabinieri. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.

'Base jumping' cos'è

La parola B.A.S.E. jump deriva dall’acronimo inglese che sta ad indicare le quattro categorie principali di oggetti dalle quali i base jumper saltano: Building (palazzi), Antenna, Span (ponti), Earth (pareti/montagne). Il base Jump non è una specialità del paracadutismo.

Nel base jump non si salta da aerei/elicotteri/mongolfiere, ma da basi fisse come una montagna o il terrazzo di un grattacielo. (fonte: Italian Base Association)

E' il secondo incidente in montagna del fine settimana: una donna di 54 anni di Granrarolo è morta ieri sulle Dolomiti.