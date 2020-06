Alex Zanardi, le sue condizioni a 24 ore dall'intervento: "Stabile, ma ancora grave"

Il decorso clinico di Alex Zanardi resta stabile, ma grave dal punto di vista neurologico. È questa la valutazione dei medici dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena a 24 ore dal nuovo intervento al cervello sull'ex pilota di Formula 1, coinvolto lo scorso 19 giugno in un incidente stradale a Pienza mentre era impegnato nella staffetta 'Obiettivo tricolore' in handbike. Zanardi si trova attualmente sedato e intubato in terapia intensiva, la sua prognosi rimane riservata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Agenzia DIRE)