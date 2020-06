Zanardi, il testimone: "Alex stava filmando con il cellulare", poi la smentita: "Non è vero"

Alex Zanardi avrebbe invaso l'altra corsia perché era al telefono. Secondo quanto riporta Il Messaggero, "girava video panoramici della zona e avrebbe perso il controllo della sua handbike".

Il quotidiano parla di un video e di un testimone: un ciclista che correva al suo fianco venerdì pomeriggio al momento dell'impatto e avrebbe lasciato questa testimonianza: "Voleva riprendere il panorama mentre correva" e non si sarebbe accorto di avere invaso la corsia opposta, dove nel frattempo stava arrivando il camion con rimorchio. Intanto è stata smentita l'ipotesi per cui Zanardi si sarebbe distratto a causa del cellulare: nei filmati analizzati dagli inquirenti l'ex pilota aveva le mani sui manubri della sua handbike. Quest'ultima è stata sequestrata insieme al cellulare.

La smentita: "Nessun cellulare in mano"

Versione smentita anche dal freelance di Perugia che ha ripreso l'incidente: "Alex Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto – dice Alessandro Maestrini all'Ansa – dopo aver affrontato una salita pedalando con le mani, al momento della discesa Zanardi ha preso il telefonino e fatto alcune riprese a bassa velocità, poi lo ha riposto, lo ha messo via, e ha continuato la discesa fino al punto dell'incidente. Diverso tempo dopo l'impatto il cellulare squillava dal vano dell'handbike ed è stato preso dai carabinieri".

Bollettino medico Alex Zanardi 21 giugno ore 12

"La Direzione Sanitaria informa che il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. È sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata. Il prossimo aggiornamento sarà trasmesso alle ore 12 di lunedì 22 giugno".

"Siamo piuttosto soddisfatti ma le condizioni restano gravi. La prossima settimana valuteremo se continuare a sedarlo o meno – ha detto Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena – al momento lo teniamo sedato per tenerlo stabile. Il dato positivo è che più passa il tempo più le condizioni restano stabili e questo ci fa ben sperare". "Tornerà ad essere il campione di sempre?" – chiedono i cronisti – "è quello che speriamo, siamo qua per questo", risponde il medico.

I familiari di Alex Zanardi

Tutti con il fiato sospeso, affranti dal dolore, ma con la speranza che quella stabilità dichiarata ieri dai medici duri e sia l'inizio di un percorso che porti l'ex pilota a svegliarsi e riabbracciare la sua famiglia, prima, e tutta Italia, poi.

La moglie Daniela e il figlio Niccolò aspettano notizie dietro il vetro della terapia intensiva dell'ospedale di Siena dove entrano uno per volta. Da Castel Maggiore, mamma Anna risponde al telefono a chi le chiede notizie del figlio. Un dolore grande, insopportabile e innaturale, l'incubo che ritorna, le sensazioni del 2001.

Intanto la Procura di Siena ha aperto un fascicolo per capire, se c'è, chi è il responsabile. Tante cose non sono ancora chiare, una su tutte: il permesso per lo svolgimento della manifestazione "Obiettivo Tricolore", la staffetta fondata da Zanardi per unire l'Italia dopo il coronavirus. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se servisse più sicurezza o bisognava chiudere la strada al traffico. Per ora nel registro degli indagati, per lesioni gravissime colpose, solo l'autista del camion, risultato negativo ai test di alcol e droghe.

