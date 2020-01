Gli effetti dell'alimentazione sulla salute mentale: "Mens sana in corpore sano. Importante affrontare il tema"

In Italia c'è una città invisibile, più grande di Milano, popolata da due milioni di persone. I suoi abitanti sono le persone direttamente interessate dalla salute mentale, 800mila quelle in cura. Terra sommersa, sconosciuta, non raccontata; spesso ancora a causa dei pregiudizi che soffocano la città con una cappa di mistero e vergogna.

I numeri Istat dicono che, presso i soli servizi pubblici di salute mentale, nel 2018 erano 800mila le persone in cura in Italia. Tra queste, più di 30mila vivono in provincia di Bologna. Così, se si aggiungono i familiari delle persone che soffrono di disturbi psichici e tutti i lavoratori del settore si arriva a due milioni di abitanti. La città sommersa.

A Bologna però c'è chi vuole respirare, e prova a uscire da quel manto insopportabile. È la rete di cinque associazioni della Salute Mentale aderenti al Cufo (Comitato Utenti, Famigliari ed Operatori dell’Ausl) che dal 2016 ha avviato un progetto di sperimentazione sul cibo e la salute mentale.

Come ci dice direttore del Dipartimento di Salute Mentale/Dipendenze Patologiche della Ausl di Bologna, Angelo Fioritti, con un'alimentazione sana e corretta è più facile sviluppare benessere e, più che curare una malattia, che ha sintomi e percorsi patologici, può aiutare a fare il modo che l'organismo sviluppi benessere e salute, allievando, dunque, anche la malattia. Del resto, Mens sana in corpore sano.

Oltre gli psicofarmaci

Il risultato di questo progetto di formazione e sperimentazione – finanziato nell’ambito del programma Prisma (Promuovere e Realizzare Insieme Salute Mentale Attiva- mente) del Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Bologna – è un libro "Alimentazione e Salute Mentale", edito da Pendragon. Le autrici sono Marie Francois Delatour, presidente del Cufo, e la nutrizionista Anna di Muzio.

Oltre gli psicofarmaci, il sottotitolo. Lo spunto principale del libro è stata proprio la preoccupazione dei familiari e dei pazienti rispetto agli effetti collaterali di molti psicofarmaci. E così nel 2016 è partito un percorso con l’Azienda Usl di Bologna, proprio per migliorare il benessere fisico delle persone con disagio psichico, attraverso piani alimentari, diete personalizzate, attività fisica e un continuo monitoraggio degli obiettivi raggiunti dai singoli pazienti.

"C'è stata una parte di studio e formazione, con eventi e numerosi incontri molto partecipati. Il programma ha coinvolto famiglie, utenti accolti in gruppi appartamento o in altre strutture accreditate – prosegue Fioritti – per un anno si è studiato tantissimo, poi si è passati alla parte più pratica e sono state preparate e applicate delle sessioni di cucina che hanno coinvolto circa 80 persone tra familiari, utenti e operatori. Il libro ci racconta quello che è stato scoperto – continua – ma si parla di sperimentazione, attenzione, non lo leggerei come un manuale ma come un'ottima integrazione ai percorsi di cura, vuole ispirare percorsi indviduali o di gruppo".

Cibo per la mente

Depressione. Stimolare il fegato, separare i carboidrati dalle proteine nei pasti, cosa che facilita il recupero energetico e della vitalità; valutare se la persona tollera il glutine o comunque ridurlo; garantire buoni apporti di vitamina D, di pesce e di Omega 3. Importanti, poi, secondo le autrici, l’attività fisica e l’esposizione al sole, oltre a esercizi e tecniche per la mente, dalla psicoterapia alle tecniche meditative fino allo yoga.

Insonnia. Il pasto della sera non dovrà essere ricco di proteine ma è comunque necessario avere un minimo di proteine alla sera, meglio se con carni bianche o pesce. Gli alimenti che conciliano il sonno sono: latte, noci e nocciole, lattuga, semi di zucca, ciliegie, pollame, banane, miele, avena e pane, pasta, riso, dolci fatti in casa.

Crisi di panico. Attenzione all’equilibrio glicemico dei pasti.

Iperattività e problemi educativi dei bambini. Eliminare tutti i carboidrati raffinati e gli additivi chimici, nonché diminuire i latticini.

Disturbi sessuali. Alcune disfunzioni sessuali accompagnano spesso i disturbi mentali, e possono essere rafforzate dall’assunzione di certi tipi di psicofarmaci, nonché dal fumo. Mangiare: asparago, avocado, grano saraceno, sedano, formaggi duri, cacao, uova crude, frutti di mare, ostriche, uova di pesce, olio di pesce, quasi tutte le carni, le olive, quasi tutti i semi, il ginseng, la cipolla, molte spezie ed erbe (chiodi di garofano, liquirizia, pepe, noce moscata, menta piperita, timo).

I numeri del progetto

In totale, in tre anni sono state formate 78 persone, 40 utenti hanno potuto sperimentare percorsi personalizzati di diete, nove strutture pubbliche e accreditate hanno aderito e hanno collaborato al progetto, 220 persone hanno partecipato direttamente alle conferenze e 70 utenti hanno frequentato i percorsi di integrazione corpomente, il laboratorio del gusto e il corso di cucina basica.

"L'alimentazione è uno degli aspetti più importanti perché spesso i pazienti psichiatrici con disturbi gravi hanno malattie cardiometaboliche legate a sedentarietà, psicofarmaci, alimentazione scorretta – prosegue il direttore Fioritti –quindi è molto importante affrontare il tema e studiare, stiamo cercando di farlo entrare nei percorsi integrati.

"È un unicum, siamo di fronte a un gruppo di utenti e familiari che cerca di capire come sviluppare salute e benessere attraverso l'alimentazione. Materiale sperimentale, prezioso, soprattutto perché la scienza su questo non ci dice molto. Alcuni anni fa nelle cure psichiatriche non si prestava molto attenzione, per esempio, al peso e ai parametri metabolici. Ora invece si sta cambiando rotta e avere anche una base sulla quale orientarsi, come questo libro, è molto utile".

"Ci vorrà il suo tempo – conclude il direttore – ma stiamo programmando anche il progetto per il 2020 perché è un terreno molto fertile che non si vuole abbandonare e i risultati sono più che soddisfacenti".