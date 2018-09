Allarme bomba in zona Piazzola: valigia sospetta, arrivano gli artificieri

Allarme bomba in zona Piazzola, e proprio nel venerdì di mercato. una valigia abbandonata è stat bonificata dal reparto Artificieri dei Carabinieri, che con i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale sono intervenuti un'ora fa in via Menotti, poco dopo l'incrocio che da via Alessandrini porta al parcheggio interrato di Piazza Otto agosto.

L'area è stata delimitata, il passaggio al portico vicino interdetto e i passanti sono stati fatti allontanare. La circolazione verso il parcheggio interrato è stata sospesa per circa un'ora. Poco dopo però la conferma che si è trattato di un falso allarme: il traffico è stato riaperto e la circolazione ripristinata.