Maltempo: massimi livelli di allerta a Budrio, Castel Maggiore e Malalbergo, salvata coppia

Lanciata l'allerta rossa, il massimo livello, a Castel Maggiore. L'allarme è stato lanciato dal Comune: i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E' previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non si può escludere il rischio di esondazione.



A Budrio è in atto l'evacuazione della zona in Viazza destra a causa dell’esondazione dell’Idice. Il centro di raccolta per i residenti evacuati è al Palazzetto dello sport di Budrio. Per emergenze: 051 6928232. Salvata dalla piena del fiume Idice una coppia di coniugi tra i comuni di Budrio e Castenaso.

A Malalbergo è stato arrivato il servizio di comunicazione per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale su Whatsapp, numero 334.6729403 da salvare nella rubrica del cellulare e inviare via Whatsapp un messaggio con scritto "ATTIVA NEWS MALALBERGO". Sotto osservazione anche San Giovanni in Persiceto.

Diverse zone evacuate e sono in programma ulteriori piani per eventuali necessità.

