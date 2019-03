Clima secco e niente pioggia, scatta allerta per gli incendi boschivi

Bel tempo e assenza di pioggia fanno (già) scattare l'allerta per gli incendi boschivi in Emilia-Romagna. La Protezione civile ha infatti dichiarato lo stato di attenzione da domani, martedì 5 marzo, fino a domenica 10.

Il motivo è legato appunto alle "temperature sopra la media del periodo", a cui si aggiungono "persistenti condizioni di tempo secco e aumento degli incendi registrato nei giorni scorsi". Il provvedimento è stato assunto oggi dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Maurizio Mainetti, dopo un vertice in Regione con Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e Arpae.

Caldo fuori stagione, piogge scarse, smog e incendi: così cambia il clima bolognese

Una delle misure immediate, riferisce viale Aldo Moro, "è la raccomandazione di non bruciare stoppie, legname e altri residui vegetali durante i lavori agricoli e forestali. Le condizioni del terreno e le temperature che per tutta la settimana si manterranno sopra le medie stagionali del periodo, associate all'assenza di piogge, potrebbero infatti innescare nuovi focolai di incendio, come nei recenti episodi avvenuti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, che hanno richiesto l'intervento di squadre e di elicotteri per lo spegnimento".

La Protezione civile ricorda in ogni caso che, prima di bruciare i residui dei lavori agricoli, "è obbligatorio darne comunicazione ai Vigili del Fuoco". (San/ Dire)