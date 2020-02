Inverno caldo e secco, ora nei boschi è allerta incendi

Neanche metà febbraio e scatta già il pericolo incendi. La lunga assenza di piogge e le "temperature insolitamente miti di questo 'strano' inverno" ha portato la Protezione civile dell'Emilia-Romagna a segnalare il pericolo di incendi boschivi "da oggi 14 febbraio e fino a giovedi' 27 febbraio".

Le "persistenti condizioni di tempo secco, con temperature nettamente superiori alla media del periodo, oltre ad alcuni focolai registrati nei giorni scorsi in alcune zone del territorio regionale- si legge in una nota- hanno indotto l'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a deliberare l'attivazione della fase di 'attenzione' per il rischio incendi nei boschi".

Il provvedimento, spiega una nota della Regione, è stato firmato dal direttore dell'agenzia Rita Nicolin, dopo una riunione operativa che si è svolta questa mattina a Bologna alla quale hanno partecipato i rappresentanti della direzione regionale dei vigili del fuoco, del comando regione Carabinieri Forestale e di Arpae Emilia-Romagna.

"Le condizioni del terreno e le temperature che, stando alle previsioni meteo, si manterranno sopra le medie stagionali anche nei prossimi giorni, il tutto associato all'assenza di piogge e a locali raffiche di vento, favoriscono infatti l'innesco di focolai di incendio e la loro propagazione".

L'agenzia raccomanda pertanto di "gestire con la massima cautela gli abbruciamenti di stoppie, legname e altri residui vegetali durante i lavori agricoli e forestali". Soprattutto, si legge ancora nella nota, "si raccomanda di non effettuare abbruciamenti quando il vento è forte e, se è proprio necessario, è vivamente consigliato di limitarsi alle prime ore del giorno". In ogni caso i Carabinieri intensificheranno i controlli. "La situazione- fa poi sapere la Regione- sarà nuovamente valutata mercoledì 19 febbraio". (Bil/ Dire)