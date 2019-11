Allerta meteo in Appennino per pioggia, frane e vento

Allerta meteo in Appennino. La Protezione civile informa che a partire dalla serata di giovedì 7 novembre l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all'intero territorio regionale nellagiornata di venerdì 8 novembre in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo organizzato sulle zone di crinale delsettore centro-occidentale, assumendo carattere nevoso sulle cime appenniniche.La ventilazione lungo i rilievi si disporrà da sud-ovest divenendo forte lungo il crinale appenninico con venti di ricadutasulla romagna con valori compresi tra 62 e 74 Km/h e raffiche localmente superiori.