Neve e gelo in arrivo, Trenitalia prepara treni raschia-ghiaccio

In seguito alla allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, Ferrovie dello Stato Italiane ha attivato la fase di allerta dei propri Piani neve e gelo. Emilia-Romagna, ma anche altre regioni del Nord come Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Sud Occidentale, e Alto Veneto son stati predisposti piani neve ad hoc.

Già in corso infatti specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari. Circa 250 persone tra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, oltre ai colleghi previsti in servizio, sono pronte per intervenire in caso di necessità. Nelle prime ore di domani mattina verranno effettuate corse raschiaghiaccio.

Trenitalia ha attivato misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la regolarità del servizio, locomotive e treni diesel di soccorso pronti a intervenire. Potenziato anche il servizio di assistenza alle persone in viaggio con team dedicati, circa 100 addetti, nelle principali stazioni delle regioni colpite dall’ondata di maltempo, per fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale Infomobilità del sito web rfi.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di FS Italiane