Neve e gelo, Trenitalia allerta treni raschia-ghiaccio

In seguito alla allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, Ferrovie dello Stato Italiane ha attivato la fase di allerta dei propri Piani neve e gelo. Emilia-Romagna, ma anche altre regioni del Nord come Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Sud Occidentale, e Alto Veneto son stati predisposti piani neve ad hoc.

Già in corso infatti specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari. Circa 250 persone tra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, oltre ai colleghi previsti in servizio, sono pronte per intervenire in caso di necessità. Nelle prime ore di domani mattina verranno effettuate corse raschiaghiaccio