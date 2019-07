Allerta meteo, arriva incursione fredda: rischio temporali e grandine

Nuova allerta meteo per l'Emilia-Romagna, in un luglio che sembra essere avaro di fasi stabili. Dopo il forte maltempo che l'altro giorno ha interessato la costa romagnola, con diversi danni agli stabilimenti, anche questo fine settimana sembra essere contrassegnato dalle piogge. A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio -recita l'allerta gialla emenata oggi- è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fasciacostiera e mare, con associati temporali, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento deifenomeni nella seconda parte della giornata.