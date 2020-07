Più case popolari in Emilia-Romagna: ecco il piano della Regione

Dieci milioni di euro destinati ai Comuni e loro Unioni per far partire in tempi rapidi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle case popolari dell'Emilia-Romagna. Con l'obiettivo di assegnarli rapidamente a nuovi nuclei in graduatoria, anche grazie al recupero di alloggi vuoti, di proprietà dei Comuni, non assegnati.

Questo in sintesi il Programma straordinario 2020-2022 per il recupero ed assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp). In base agli ultimi dati disponibili, in Emilia-Romagna sono quasi 7mila gli alloggi Erp non occupati.

Definito dalla Giunta regionale e presentato oggi in Commissione assembleare, che dovrà poi passare al vaglio dell’Assemblea legislativa per il via libera definitivo, dalla vicepresidente con delega alle Politiche abitative, Elly Schlein.

"Il programma straordinario proposto dalla Giunta costituisce un obiettivo pluriennale di grande rilevanza sociale –sottolinea Schlein – poiché in una logica di recupero di alloggi oggi non assegnati e senza consumare ulteriore suolo consente di accrescere in maniera significativa, in tempi brevi, l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con un duplice obiettivo: dare in fretta una casa a chi ne ha diritto ma ancora non ce l’ha, e sostenere il settore dell’edilizia, in crisi da tempo, per svolgere le manutenzioni e ristrutturazioni necessarie a far entrare nuove famiglie negli alloggi, ma anche a migliorarne la qualità e l’efficienza energetica".

"Proseguiamo nell’impegno per garantire il diritto alla casa – aggiunge la vicepresidente –, contrastare le diseguaglianze, sostenere le fasce più deboli della popolazione e dare una risposta pronta anche ai nuovi bisogni sociali emersi o aggravati dall’emergenza sanitaria".

Il programma

La Regione – come si legge in una nota – procederà con atto successivo a ripartire le risorse tra i Comuni ed emanerà un bando specifico per la realizzazione degli interventi.

I 10 milioni di euro saranno ripartiti tra Comuni e Unioni di Comuni, in base al numero complessivo di alloggi destinati all’Erp, al numero delle domande per accedere agli alloggi da parte di nuclei familiari con Isee compreso tra 0 e 17mila euro già in affitto sul libero mercato, e al numero di appartamenti Erp non assegnati.

I Comuni e le loro Unioni potranno anche cofinanziare gli interventi, e potranno avvalersi delle Acer, o di altri soggetti gestori con cui abbiano stipulato convenzioni apposite. Un consistente pacchetto di risorse, che permetterà di aumentare la quota di alloggi da destinare alle famiglie in modo continuativo, riducendo il numero delle abitazioni sfitte, e di contribuire a fronteggiare una crescente area di disagio aggravata dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Gli interventi

I lavori – che riguardano alloggi sfitti da rendere agibili per essere assegnati rapidamente ed entro l’inizio dell’anno prossimo – vanno dalla ristrutturazione (imbiancatura delle pareti, rifacimento dei pavimenti e dei bagni) a interventi di messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento o sostituzione degli infissi, per migliorare l’efficienza energetica.

Il finanziamento previsto per ogni intervento, che dovrà essere realizzato entro e non oltre 120 giorni dal provvedimento regionale di concessione del contributo, va da un minimo di 5mila euro a un massimo di 25 mila per i lavori più complessi. Successivamente la Giunta regionale indirà un bando per l’attuazione di ciascuna annualità del programma contenente le modalità di presentazione delle proposte di intervento, le tipologie di lavori finanziabili, le modalità di erogazione dei contributi, e gli aspetti tecnici e amministrativo-contabili attinenti alla realizzazione del programma.

Il patrimonio Erp dell’Emilia-Romagna, dagli ultimi dati disponibili resi noti dall’Osservatorio per le politiche abitative della Regione (in via di aggiornamento) riferiti al 2018, gestito per il 90% dalle Aziende Casa dell'Emilia-Romagna (Acer), è composto da circa 55.955 alloggi, 49 mila dei quali sono occupati.