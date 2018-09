Caro affitto e studenti, la proposta: 'Riutilizzare i vecchi capannoni'

Nell'emergente problema degli alloggi che a Bologna sta mietendo vittime, soprattutto tra gli studenti universitari fuorisede, si affaccia una proposta di Assoproprietari: riadattare i capannonii dismessi in studentati di fatto.

A dettagliare l'idea è il presidente dell'associazione Tonino Veronesi che in un comunicato spiega come "a causa dell'improvvisa vocazione turistica della città" e che quindi i proprietari abbiano scelto di passare dall'affitto universitario ad Airbnb una soluzione potrebbe arrivare dai "molti capannoni vuoti, vecchi, inutilizzabili, senza mercato, un costo per la proprietà".

Perché non consentire quindi "il cambio d'uso in area ricettiva per studenti", individuando -specifica Veronesi- aree adeguate in periferia o nei comuni limitrofi con molti collegamenti al centro città?".

I vantaggi di una simile operazione, per Assoproprietari, sarebbero molteplici: "Sicuramente si troverebbero società locali, nazionali e perché no straniere pronte a fare un investimento che avrebbe sicuramente un buon risvolto economico" e, tra l'atro, "i tempi sarebbero molto brevi, con l'aiuto delle amministrazioni pubbliche e rispettando inoltre la legge regionale "consumo suolo zero".



Veronesi lancia l'allarme su una temuta scomparsa della popolazione studentesca: "Sono personalmente venuto a conoscenza di ragazzi italiani e stranieri che hanno rinunciato a venire a Bologna" e ancora "immaginiamo se la cosa diventasse nota ed endemica, gli studenti non cercherebbero nemmeno più".

In conclusione "fermo restando il diritto dei proprietari immobiliari di decidere come utilizzare i loro beni, è chiaro che Bologna non può abdicare ad essere un polo universitario di primo piano come universalmente riconosciuto per qualità e storia".