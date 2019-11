Maltempo, la Bonifica Renana: "Milioni di metri cubi d’acqua, pari a 7.700 piscine"

Le pompe di sollevamento dei principali impianti idrovori, da venerdì ad oggi hanno accumulato circa 1.400 ore di funzionamento, sollevando verso i corpi riceventi un volume d’acqua pari a 23 milioni di metri cubi. Così la Bonifica Renana che sta continuando nell’attività di smaltimento da parte del reticolo idraulico artificiale delle acque esterne esondate dai corsi d’acqua regionali.

"Ad oggi nelle casse di espansione del sistema idraulico del Consorzio sono parcheggiati più di 11 milioni di metri cubi d’acqua, in attesa che i livelli del Reno si abbassino e consentano di sollevare meccanicamente nel fiume queste masse idriche", si legge nella nota e per ammortizzare gli effetti della rotta dell’Idice e della piena del Navile sono state attivate tutte le casse di espansione consortili, tra cui Punta Signana (1 milione di metri cubi), Gandazzolo Vecchia, (1,8 milioni di metri cubi) e Gandazzolo Nuova (4,5 milioni di metri cubi)".

Anche il reticolo dei canali artificiali di scolo è pieno, ma ad oggi argini e botti del sistema consortile stanno reggendo la forte pressione delle masse d’acqua in transito.

Per avere un’idea delle quantità, fa sapere la Bonifica Renana "si tratta del volume corrispondente allo svuotamento di 7.700 piscine olimpioniche standard oppure al 33% dell’acqua potabile distribuita annualmente nell’area metropolitana bolognese".