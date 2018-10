Università, convenzione di tre anni fra Alma Mater e Facoltà Teologica

E' stata innovata per tre anni la convenzione tra Alma Mater di Bologna, Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e Studio filosofico domenicano. Rispetto al precedente firmato nel 2014, che coinvolgeva solo la Scuola di Economica, "il nuovo accordo e' esteso a tutto l'Ateneo", spiega il rettore Francesco Ubertini, a margine della presentazione in occasione del convegno sulla pace in Europa organizzato all'Istituto Veritatis splendor. In particolare, saranno coinvolte le Scuole di Economia, Scienze politiche e Lettere.

La convenzione offrirà agli studenti delle tre istituzioni la possibilita' di conseguire crediti, per un numero massimo di 12, frequentando alcuni dei rispettivi corsi e sostenendo gli esami.

"E' una sorta di scambio in stile Erasmus", sottolinea Ubertini

Infine, l'accordo prevede incarichi di docenza e attivita' didattiche integrative, come convegni, seminari, conferenze, e visite guidate, organizzate in maniera congiunta da un comitato paritetico di coordinamento. L'obiettivo e' "promuovere lo sviluppo dello studio dedicato a temi transdisciplinari di comune interesse, specialmente in campo etico".