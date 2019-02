Corticella: occupano fabbrica dismessa, blitz dei Carabinieri

Da tempo i Carabinieri ricevevano segnalazioni sul bivacco all'interno della ex azienda Alstom, in via Corticella 91, ora dismessa. Ieri mattina il blitz dei Carabinieri del Navile e del 5° reggimento.

Sette persone, cinque cittadini senegalesi, un cittadino marocchino e una bolognese sono state sgomberate e denunciate per invasione di terreni ed edifici. Un 55enne senegalese è stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine di espulsione.

Tutti i denunciati hanno precedenti per spaccio.