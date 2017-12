Altedo: Polstrada controlla auto e trova 40 cagnolini nel bagagliaio

Circa 40 cuccioli di cane sono stati rinvenuti all'interno del bagagliaio di una Fiat Punto, intercettata dalla Polizia Stradale di Altedo, durante controlli in A13. Per questo, tre persone, tutte residenti tra le Marche e l'Abruzzo, tra i 27 e i 34 anni sono state denunciate per traffico illecito e maltrattamento di animale.

Secondo quanto ricostruito l'auto, accompagnata a breve distanza da un altro mezzo, proverrebbe da un paese dell'Est. Gli agenti si sono insospettiti notando le pessime condizioni della Fiat, a tal punto da rendere necessario un controllo: di lì la scoperta. I cagnolini sono stati soccorsi dai poliziotti, che li hanno dissetati e poi affidati alle cure dei veterinari.