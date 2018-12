Altedo: minacce per un debito di droga, pluripregiudicato torna in carcere

Una carriera criminale inziaiata negli anni '80, vicino alle 'ndrine reggine, trafficante di droga e armi, indagato per omicidio, condannato per associazione mafiosa, era in affidamento in prova ai serizi sociali, ma ieri è finito di nuovo in manette. B.N., classe 1959, calabrese, da anni residente a Malalbergo, dovrà rispondere del reato di estorsione e porto abusivo di armi.

L'indagine dei Carabinieri è partita qualche settimana fa, quando un pensionato 69enne di Malalbergo, che aveva acquistato cocaina da N.B., dopo aver contratto un debito di 400 euro, era stato minacciato con il coltello: conoscendo la "levatura criminale" dell'arrestato, aveva deciso di andare in caserma.

La 'trappola'

I militari dell'Arma di Molinella e della stazione di Malalbergo hanno così organizzato lo scambio di una tranche di denaro tra il 69enne e B.N. al casello autostradale di Altedo, dove alle 18 è stato arrestato in flagranza. All'interno dell'auto, è stato rinvenuto anche il coltello a serramanico utilizzato per le minacce.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 58enne è stato tradotto in carcere.

Pluripregiudicato e in 'odore' di mafia, B.N. era stato uno degli imputati al maxi-processo “Olimpia”, nato da un’operazione della Dda reggina. Tre anni fa, era stato arrestato sempre nella "bassa bolognese" per traffico di cocaina e possesso di armi, una pistola semiautomatica con matrice abrasa, calibro 7,65, diversi proiettili inesplosi dello stesso calibro e sei ovuli di cocaina del peso complessivo di 6 grammi, nascosti all’interno di una scatola di sigari. L’arma era stata rubata a una 80enne di Casalecchio di Reno che la deteneva in casa.

Gallery