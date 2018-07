Altedo: 'palpeggiano' anziani per derubarli, due nei guai

Due rumene, di 19 e 20 anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso. La Centrale Operativa del 112 è stata allertata venerdì per la presenza di due donne che stavano tentando di derubare uomini anziani lungo il marciapiede di via Nazionale ad Altedo con la tecnica dell’abbraccio.

All’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri di Malalbergo, un pensionato del luogo, 71enne, ha riferito che, mentre era in sella alla sua bicicletta, era stato bloccato da due giovani in abbigliamento sportivo che dopo averlo palpeggiato, avevano tentato di sfilargli una collana d’oro, ma lui si è difeso, mettendole in fuga. I militari le hanno individuate poco dopo nelle vicinanze e denunciate.

I Carabinieri fanno sapere: "Eventuali vittime di analoghi reati perpetrati dalle due ragazze visibili nelle fotografie allegate, possono contattare i Carabinieri di Malalbergo al numero di telefono 051/872005 o recarsi in caserma, situata in via Borgo Padova n. 3 a Malalbergo".