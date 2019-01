Altedo: rubano il portafoglio al supermercato, due in arresto

Ha riconosciuto il suo portafoglio in mano a due donne, ha guardato nella sua borsa e ha chiamato i Carabinieri. E' accaduto il 12 gennaio alle 13.30 all'interno del supermercato Coop di Altedo di Malalbergo.

Si è accorta di essere stata derubata quando ha visto due donne che stavano svuotando il suo portafoglio che conteneva, oltre ai documenti, circa 110 euro, e notato due uomini che cercavano di coprire le ladre, così una 48enne residente ad Altedo ha allertato il 112.

I militari della stazione giunti sul posto hanno fermato quattro persone, tutte cittadine bulgare senza fissa dimora: due donne di 19 e 28 anni, che sono state arrestate per furto, e due uomini di 33 e 23 anni denunciati per concorso in furto. Gli uomini avevano in tasca anche un coltello e un blocchetto di ticket restaurant, ritenuti proventi di altri furti.