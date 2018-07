Specchietto rotto di ricambio in macchina, così truffava ignari automobilisti

Una 45enne di Noto (SR) è stato denunciata dai Carabinieri di Altedo per tentata truffa. Al volante di un’Alfa Romeo 147, con un passeggero a bordo, la siciliana ha messo in atto “la “tecnica dello specchietto retrovisore rotto” ai danni di due automobiliste, una casalinga 68enne e una pensionata 73enne che stavano transitando in via del Corso.

Le due donne però hanno "mangiato la foglia": hanno capito cosa stava succedendo e hanno respinto qualsiasi addebito, poi si sono recate dai Carabinieri per raccontare l’accaduto. I militari hanno informato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Molinella che a sua volta ha ordinato le ricerche dell’auto sospetta a tutte le pattuglie presenti sul quel territorio. Pochi minuti dopo, l’Alfa Romeo 147 è stata bloccata dai Carabinieri di Budrio. Alla guida dell’auto c’era la 45enne, mentre seduto al suo fianco c’era un 17enne. La donna è stata riconosciuta da entrambe le vittime. Ispezionando l’automobile, i Carabinieri hanno trovato un bullone nella tasca laterale dello sportello anteriore, lato passeggero e hanno notato che lo specchietto retrovisore esterno, lato guidatore, si staccava dal resto della sua struttura di plastica, rendendolo “pronto all’uso” per la truffa.