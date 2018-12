Amazon: ipotesi polo logistico in Valsamoggia per il colosso dell'e-commerce

Città Metropolitana di Bologna: imminente una decisione sul polo logistico del colosso Amazon. Un nuovo polo logistico o in Valsamoggia, dove il gruppo di Jeff Bezos segna già un magazzino nell'area di Crespellano, o nel Comune modenese di Spilamberto, poco piu' in là. "Stanno valutando e la decisione è già slittata, ma ora la scelta sembra imminente", dice Marco Monesi, consigliere con delega alla Pianificazione territoriale della Citta' metropolitana di Bologna.

La strategia 'emiliana' del colosso Usa dell'e-commerce riaffiora a margine di un convegno ieri nella sede della Metropoli, nell'ambito di una partita che si trascina da un po': sul polo sembrava gia' fatta nella vicina provincia di Modena, ma a quanto pare bisogna aspettare ancora. In ogni caso, se alla fine l'insediamento sara' targato Bologna riguardera' appunto la Valsamoggia, dove altri big mondiali si sono insediati in questi anni, e non l'Interporto, area che non rientra nella politica aziendale di Amazon.

Osserva interpellato Monesi: "Ci siamo visti in questi mesi e sentiti di recente, la loro scelta potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Si e' parlato anche di polo del fresco? Non c'e' niente di ufficiale quindi aspettiamo, anche sui numeri; di certo, c'e' comunque l'interesse del gruppo verso questa area".

Dal punto di vista delle procedure il lavoro non e' comunque completato: se lo strumento urbanistico del Comune di riferimento prevedesse gia' un insediamento come quello in ballo, l'amministrazione potrebbe rilasciare il permesso di costruire e dare il via libera. Se invece servono correzioni urbanistiche alla luce dell'intervento, e sarebbe questo il caso di Amazon, è previsto dunque il passaggio in Citta' metropolitana per le variazioni del caso. (Dire)