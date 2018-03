Ambulante ucciso a Firenze: dall'aeroporto Marconi a Dakar, Idy torna in patria

Dopo le esequie partirà dall'aeroporto Marconi di Bologna per rientrare in Senegal la salma di Idy Dien, l'ambulante ucciso a sul ponte Vespucci a Firenze da Roberto Pirrone.

I funerali si terranno mercoledì 14 marzo alle Cappelle del Commiato e la cerimonia sarà officiata dall'imam di Firenze Izzeddin Elzir. Alla cerimonia, che si terrà alla presenza del Gonfalone della città di Firenze saranno presenti il sindaco Dario Nardella e gli assessori. In città sarà lutto cittadino. Il volo arriverà in serata a Dakar e verrà sepolto nella regione di Thies, dove si trova il villaggio in cui è nato e cresciuto.

A Firenze domani saranno esposti la bandiera della città abbrunata o a mezz’asta sugli edifici pubblici e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e veicoli di servizio pubblico. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che invita ad osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento alle 11.50, orario del decesso di Idy. Inoltre, il sindaco invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 11.50 alle 12 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e approfondimento sulla vicenda che ha portato alla scomparsa di Idy Diene.

