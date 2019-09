VIDEO| Protesta ambulanti Piazzola: "Non siamo contro Coldiretti, ma abbiamo pagato il suolo pubblico"

Gli ambulanti della Piazzola protestano in via Indipendenza per la decisione del Comune di concedere il loro spazio al Villaggio Coldiretti.

"Non siamo contro Coldiretti, ma abbiamo pagato il suolo pubblico" dice Natascia. "Ho 4 figli e un affitto da pagare" dice un ambulante pakistano. "Non hanno tenuto conto che c'è il Cersaie quindi per noi erano giorni di grande lavoro".