Amianto, un altro morto tra le fila degli ex lavoratori Ogr: se ne va a 69 anni

Un altro morto da amianto. Mario Perin, 69 anni, impiegato negli anni '70 presso le officine Grandi riparazioni delle ferrovie è deceduto nella giornata di ieri 7 gennaio 2019. A darne notizia l'associazione esposti amianto Afeva.

"Si tratta dell'ennesima vittima di una lunga serie che sembra non finire e che ci ricorda della necessità di continuare con più forza la battaglia per la ricerca scientifica e medica per la cura del mesotelioma e delle malattie asbesto correlate, come sia urgente realizzare il sistema delle cure e come non sia più rinviabile una mobilitazione per le bonifiche dell'amianto nel nostro paese".

Il decesso arriva all'indomani della amara sopresa per i familiari delle vittime esposti alla fibra cancerogena, che hanno visto slittare ancora una serie di riconoscimenti che dovevano essere discussi e approvati nella recente manovra. .