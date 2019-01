Amianto OGR, muore Giovanni Malagoli: 'Dramma senza fine'

Ancora una morte per mesotelioma il 24 gennaio: Giovanni Malagoli, 76 anni, anche lui operaio negli anni '70-'80 nelle Officine Grandi Riparazioni delle FF.SS. di Bologna se ne va pochi giorni dopo il collega Mario Perin.

La malattia sarebbe stata contratta a causa dell'esposizione ad amianto subita nel corso della sua attività lavorativa: Giovanni aveva lavorato infatti in Officina dal 1970 come saldatore-tagliatore fino al 1978. Dal 1979 al 1981 ha svolto la mansione di aggiustatore meccanico, mansione svolta anche dall' 1982 al 1984.

"Sconcerto, dolore, preoccupazione e rabbia sono i sentimenti che attraversano una comunità ferita" scrivono in umunicato congiounto AFeVA - Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna, CGIL Emilia Romagna e

FILT-CGIL "non sono morti accidentali, grava una pesante responsabilità sugli amministratori e i responsabili delle Officine e delle Ferrovie dello stato, che in quegli anni pur conoscendo la pericolosità dell'amianto, non avevano adottato le necessarie misure di protezione della salute dei lavoratori" tant'è che "negli anni scorsi la AUSL di Bologna con la sua ricerca ha dimostrato e certificato la dimensione di un dramma che non accenna a finire".

I firmatari fanno saèere "assieme all'emozione vogliamo continuare a lottare perché l'amministrazione pubblica incentivi la ricerca scientifica che porti a cure più efficaci, perché il malato sia al centro di una presa in carico da parte del sistema sanitario, per una efficace prevenzione che impedisca nuove esposizioni all'amianto, ma anche a tutti i cancerogeni. Che tutti, nelle loro responsabilità, in nome di Giovanni, Mario e tutti gli altri che ci hanno lasciato, operino con urgenza, dedizione e spirito di servizio pubblico per cambiare lo stato di cose presenti. Glielo dobbiamo".