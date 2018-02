Amministratore condominiale infedele: 'Come salvaguardarsi'

Qualche giorno fa abbiamo raccontato le sfortunate vicende di un gruppo di condomini di via Massarenti, incappati in un amministratore poco onesto che è letteralmente sparito dopo aver lasciato una serie di debiti e di insolvenze sulle spalle di questi poveri malcapitati. Premettendo che non tutti gli amministratori sono uguali, così come non lo sono tutti i proprietari e inquilini, è bene non sottovalutare le buone pratiche e le precauzioni da adottare quando, nel terribile e temutissimo momento della riunione di condominio, si mette mano ai conti e si prendono decisioni.

E' Bruno Tonelli, consulente condominiale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) a chiarire qualche passaggio, partendo proprio da questo caso negativo: "Non bisogna mai delegare all'amministratore senza controllare, è il controllo da parte dei condomini che può prevenire brutte sorprese, come ripagare quanto già versato e sottratto dall'amministratore infedele. Riteniamo che le mele marce siano fortunatamente in numero esiguo e ovviamente in caso di reati accertati rischiano una sanzione penale".

Come scegliere in sicurezza un amministratore di condominio?

"Scegliere l'amministratore in base ad eventuali conoscenze di amici può essere utile, ma solo se non si rinuncia ad effettuare un confronto fra vari preventivi, tenendo conto che quello più dettagliato, che riporta i costi per le varie attività, opere straordinarie, ecc. è indice di maggiore professionalità e chiarezza. Opportuno pertanto chiedere di aggiungere gli stessi dettagli nei preventivi degli altri amministratori al fine di confrontare preventivi omogenei.

Comunque non scegliere in base al minor compenso, tenendo conto del costo totale e non solo del suo onorario, ma anche delle spese forfettarie, costi accessori fissi, ecc. e considerando che un buon amministratore spesso vale più della differenza di costo di uno più economico. La reperibilità e la disponibilità sono ulteriori parametri di qualità. E' ovviamente preferibile che l'amministratore sia iscritto ad una associazione (che in genere effettuano aggiornamenti ai propri iscritti e cosi specifici)".

Come e quando si capisce se c'è qualcosa che non va? Come agire per non far sì che poi sia troppo tardi? Un vademecum?

"Prima di approvare i bilanci consuntivi verificare che tutte le spese sostenute siano documentate in maniera regolare da fatture quietanzate, utili a tal fine nominare dei consiglieri che verificano prima della assemblea. Verificare che i propri versamenti siano stati tutti inseriti in bilancio e che gli eventuali residui attivi dell’esercizio siano presenti nel riporto a credito nell’anno seguente. Controllare anche che le stesse fatture non siano inserite nei bilanci di più anni.

Pretendere la visibilità del conto corrente intestato al condominio da parte dei condomini (on line o presso la banca), per verifica dei movimenti e pretendere movimenti solo con bonifici. Verificare che le spese siano in linea col rendiconto preventivo.

Partecipare di persona alle riunioni delle assemblee condominiali e far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni, pretendere la trascrittura dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e verificare al momento la correttezza del verbale o comunque prima della sua chiusura in assemblea. A tal fine è consigliabile rileggere ogni singolo punto in modo di verificare che i verbali redatti e le delibere siano conformi a quanto deciso prima di passare al punto successivo. Ricordare che fa fede solo quanto scritto nel verbale a nulla valendo le altre cose dette ma non trascritte! Il condomino eletto presidente è il responsabile dello svolgimento della assemblea, il segretario deve solo trascrivere quanto definito e approvato dal presidente.

Nel caso di spese per interventi dubbi verbalizzare che ogni intervento, prima di essere pagato, sia accompagnato da un regolare rapportino firmato da un condomino a conferma della escuzione corretta del lavoro. In presenza di dubbi su quanto sopra rivolgersi ad un consulente o associazione per dette verifiche, in particolare prima di intervenire alla assemblea condominiale per approvare il bilancio".

